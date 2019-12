Adara y Cristina se enzarzaron en una bronca dialéctica que sacó a relucir el peor carácter de la finalista.

dialéctica que sacó a relucir el peor carácter de la finalista. El último debate de 'GH VIP 7' estuvo plagado de discusiones como las de Alba con Frigenti y con Mila Ximénez.



El último debate de 'Gran Hermano VIP 7' no pudo estar más calentito. Las tres finalistas se sometieron a una ronda de preguntas desde el plató y el resultado de estas mini entrevistas fue, en algunos casos, explosivos. Si Alba empezó discutiendo con Miguel Frigenti pero terminó derrumbándose al confesar un grave problema durante el reality, Adara se vino arriba y le plantó cara a la mismísima Cristina Tárrega después de que la veterana periodista le hiciera una pregunta que, visto lo visto, debió incomodar más de la cuenta a la finalista.

Instagram Adara Molinero/ Cristina Tárrega

Parece que haber llegado a la gran final y convertirse en la protagonista de la recta final del concurso, a causa de su triángulo amoroso con Gianmarco y Hugo Sierra, ha envalentonado a Adara que se ha crecido un poquito más de la cuenta. Para muestra, la inesperada y polémica respuesta que le dio a Cristina Tárrega y que provocó un tenso ( y divertido) rifirrafe entre ambas.

Cristina: "¿De verdad tú eres tan inocente?"

Adara: "Cristina, Lucía, como te llames. ¿Tú crees que soy tan tonta?"#MeGustaGHVIPDBT14 pic.twitter.com/WSJJlbW2G2 — Gran Hermano (@ghoficial) December 15, 2019

“¿Tú crees que nos podemos creer que en 20 años que lleva 'GH' tú pensaste que no había cámaras y que, en ningún momento, nos hemos dado cuenta de la conversación con Joao? ¿De verdad piensas, Adarita, que podemos creer que eres tan inocente? Que a lo mejor sí lo eres y eres como Winnie the Pooh con la miel”, preguntó Tárrega a Molinero. No sabemos si fue la pregunta, el diminituvo o la comparación con el osito animado, pero desató la ira de la finalista.



La inesperada respuesta de Adara, con tono de superioridad incluido, dejó a todos con la boca abierta: “A ver, Cristina, Lucía o como te llames, ¿tú crees que soy tan tonta?”. Y claro, Tárrega calladita no se quedó y ambas se lanzaron a una lucha dialéctica digna de dos académicas. Al principio, Cristina tiró de educación y respeto pero enseguida se puso al nivel de Adara y le lanzó un zasca de los que hacen historia. “No hace falta que me llames ni Lucía, ni Pepi, ni Bom y otras chicas del montón... Adarita es una forma cariñosa, pero no debes de estar acostumbrada al cariño”, le soltó la colaboradora.

Lejos de parar, Adara siguió a lo suyo con los nombres. “Sí, sí, mucho cariño. Besos, Lucía”, respondió. Y Cristina que parecía haberse hecho un máster en zascas se despidió por todo lo alto: “Hasta luego, Encarna. Cómete otro día la empanadilla con Gianmarco”, contraatacó Tárrega. Pero faltaba aún el broche final de Adara que le 'recomendó' a la colaboradora que se comiera un cereales “guapa, que creo que te hacen falta”. Finalizada la conexión, Helena, la madre de Adara, quiso disculpar a su hija y le pidió perdón a Cristina Tárrega.