Sabemos que muchas de nuestras lectoras son mujeres, pero también sabemos que hay una buena cantidad de hombres que nos leen, y esta pregunta va para ellos: ¿cuántas veces no habrá traicionado a un hombre su pene? Y no hablamos sólo de gatillazos, sino, por ejemplo, de erecciones en el momento menos oportuno. Historias graciosas (y embarazosas) seguro que no nos faltarían, pero si hay una que está llenando titulares es la del gran hermano VIP Gianmarco Onestini. El joven, como buen italiano, es pozo sin fondo de amor, cariño y pasión... tanta que igual se le desborda toda, y en más de una ocasión nos hemos enterado de que ha tenido que acudir al baño "de emergencia" para aliviarse (no lo decimos nosotros, lo dice Alba Carrillo).

Pues bien, la última tuvo lugar hace unas noches mientras hablaba con su compañera Adara. Parece que ambos han hecho nacer una amistad que quizá traspase la televisión... pero es muy probable que al italiano se le esté nublando el horizonte, porque mientras ella no quiere nada, él está, poco a poco, a pico y pala. Ya le confesó a Kiko Jiménez que sentía mariposas en el estómago con ella, pero la mujer de Hugo Sierra no está muy por la labor...

Mediaset

Aún así, él se lo ha tomado tan a pecho que, de tanto tontear, ha vuelto a tener una de esas "emergencias" y, mientras hablaban de lo que se querían y de lo que se echarían de menos si uno de los dos se va de la Casa, él dijo que se iba al salón... cuando en realidad iba al baño ¡con una señora erección entre las piernas!

Mediaset

¿Que prefieres verlo en vídeo? No pasa nada, también lo tenemos:

¿Creéis que Gianmarco siente algo más por Adara que simple y amistoso cariño viendo estas imágenes?



🔄 Pues sí y mucho

❤️ No creo#GHVIPLímite7 pic.twitter.com/VLCvgmLUFO — Gran Hermano (@ghoficial) October 29, 2019

Hay quien pueda pensar que esa monstruosidad no era su pene. Podía ser el móvil. O el mando de la tele (que no tienen), o comida escondida... pero ya os decimos nosotros que no: eso era lo que era.

Gianmarco no es el primero

Parece que esta edición está siendo la edición de los penes, y es que si ya flipamos cuando Joao duchó a Dinio y a Gianmarco (ahí pudimos ver un atisbo de lo que esconde), también El Cejas fue objeto de complicidad por el tamaño de su entrepierna. ¡Y el primero en flipar fue Jorge Javier!