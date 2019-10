Gianmarco está on fire estos días y es el protagonista de muchos momentos interesantes en GH VIP7.

Adara le sigue el juego pero no es tan clara como el italiano en su relación de ¿amistad?

Gianmarco y Adara están siendo los concursantes que más juego nos están dando estos últimos días a falta de broncas monumentales y pasado el momento repesca. Y ahora no nos referimos a la erección con la que el italiano nos sorprendió hace nada.



Si a eso sumamos que pasaron una noche muy cerquita del otro (sin edredoning, eso sí) mirándose muy fijamente y hablando en susurros y que comparten más de una mirada y silencios muy cómplices, todo podría indicar que se gustan.

El caso es que Adara no es tan clara como Gianmarco porque al fin y al cabo él es soltero y ella mantiene una relación con Hugo Sierra con el que ha tenido recientemente un bebé.

Gianmarco y la ex de Pol están cada día más unidos y se nota una tensión ¿sexual? no resulta que no es normal. Tan evidente es la química entre ambos que hasta el propio Jorge Javier Vázquez comentó en 'GH VIP: Límite 48 horas': "¡Pero si parecen una pareja!" tras volver a verlos hablar y tontear. Además, algo debe haber cuando los espectadores incluso llegaron a pensar que Pol tenía celos de esa 'amistad especial' que mantenía su ex con Gianmarco.



Telecinco

Ahora en 'GH: última hora' hemos podido ver una conversación de lo más interesante en la que la que Gianmarco y Adara aclaraban que sienten el uno por el otro y por otras personas de la Casa. Avisamos que por las palabras del italiano se podría intuir una declaración de amor que Adara no ha pillado o directamente no ha querido captar.



Telecinco

El italiano comenzó alabando el peinado a Adara y le decía que estaba muy guapa y lo bien que le quedaba el pelo. Ella se dejaba 'querer' y le dedicaba sonrisitas muy coquetas.

Dicho esto, comenzaron a charlar sobre cómo se relacionan con el resto de concursantes, llegando Adara a decir que veía a Hugo Castejón como un padre. Sí, como un padre... No entendemos nada. Toda la conversación estuvo regada de miraditas coquetas y sonrisas picaronas.



Telecinco

Pero llegado un punto, Gianmarco prefirió poner toda la carne en el asador a ver por donde salía Adara y le dijo a la novia de Hugo Sierra: "Yo sé que no soy la primera elección de nadie, pero tú eres la mía".

Telecinco

Si esto no es una declaración, que baje Dios y lo vea porque para nosotros el italiano no ha podido ser más claro en sus palabras. Adara, por su parte, se hizo un poco la loca y es que nos da que está jugando un poco a dos bandas. Adara no puede negar que dedica a Gianmarco miradas cargadas de mucha intención pero luego sabe que no puede dejarse llevar al mantener una relación con el padre de su hijo fuera de la Casa.