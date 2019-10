Imagina estar durante un mes y medio encerrada en tu casa, sin salir ni a estirar las piernas o tomar el fresco, sin teléfono, ni internet ni televisión. Tampoco contacto con el exterior, y además estar siendo grabada las 24 horas del día. Es probable que acabaras volviéndote 'majara'... pues bien, ahora ya sabes lo que sienten los concursantes de Gran Hermano. Para mucho, la falta de contacto con sus familiares y amigos es lo más duro, y por eso saber cualquier cosa de ellos les da la vida. Estela Grande ha sido la última que ha recibido un regalo de su marido, Diego Matamoros, y lejos de llorar de emoción... ¡ha llorado completamente derrumbada!

Mediaset

¿Qué ha podido pasar? La propia Estela sabe que el juego que se ha traído con Kiko Jiménez le ha podido pasar una factura bastante gorda: de hecho, ya en su día afirmó que era probable que se encontrara "los papeles del divorcio" nada más salir. Además, la entrada de Hugo Castejón de nuevo en la Casa ha supuesto un varapalo para ella, y en especial cuando éste le dijo que le mandara un saludo a su primo, que era muy majo.

Esto último podía ser algo normal... si no fuera porque ella unió los puntos y se dio cuenta en seguida de que si conocía a su primo, es porque había estado en plató, lo que quería decir que Diego no, y eso es que pasaba algo. Por eso, haber recibido el regalo de su marido ha sido un revulsivo para reafirmarse en su concurso... pero no ha sido todo bonito.

Mediaset

"Me encuentro muy mal de cabeza, no me siento fuerte, me siento indefensa. Son muchas sensaciones... recibo esto, y recibo mucha fuerza, porque sé que Diego quiere que esté aquí siendo yo, siendo fuerte y siendo valiente... y hasta ahora lo he sido, pero siento que ahora siento corresponder a eso, y me hace sentir peor de lo que ya me siento".

Mediaset

"Pensaba que me iba a levantar mejor, pero me he levantado incluso peor", ha dicho. "Necesito ver a Diego, pero por otra parte pienso que en cuanto le vea, me voy a querer ir a casa con él, por eso me da miedo verle también. Me da miedo defraudarle a él, a mi gente y a mí misma, porque yo sé que soy valiente, pero ahora no me siento así".