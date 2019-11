Que 'Gran Hermano VIP' es un juego y que ahí se va a ganar, lo sabemos todos. Sin embargo, hay veces que nos preguntamos hasta qué punto eso es rentable. Y no nos referimos económicamente (porque, por esa parte, es rentable SIEMPRE), sino a las relaciones que existen y existían antes de entrar en la Casa. Mila Ximénez, por ejemplo, se ha vuelto súper protectora con Antonio David Flores: dijo que, cuando estuviera en su mano, le salvaría de la nominación, y así lo hizo durante la novena gala cuando salió nominado, y es que, según ella, al ex de Rociíto le hace mucha falta estar ahí.

Mediaset

Este movimiento de Mila mosqueó (y mucho) a Alba Carrillo, que no entendía por qué él sí y ella no (que también estaba, y de hecho está, nominada), algo que calificó como 'traición'... pero no ha sido la única que ha sido víctima de la colaboradora: el Maestro Joao también lo ha podido sentir en sus propias carnes, y es que si antes él presumía de su amistad con ella... eso se ha acabado ¡después de los dos puntazos que le metió en las nominaciones!

Mediaset

El Maestro Joao no entiende por qué ella parece haberse pasado su amistado por el Arco del Triunfo: "Los amigos no son por parcelas”, confesaba él llorando, mientras que la colaboradora achaca su distanciamiento con el vidente por la entrada de Pol.

Las redes arden

Joao está de lo más hundido después de esa nominación, y los televidentes se han dado cuenta de ello. No han sido pocos los que han alzado la voz para defender al adivino frente al ataque tan gratuito de la colaboradora, y es que igual se le ha ido un poco la mano nominando a uno de sus apoyos en la Casa...