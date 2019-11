La convivencia cada vez se hace más cuesta arriba para Mila Ximénez. Ya son incontables las ocasiones en las que la colaboradora de 'Sálvame' se ha quejado del poco compañerismo que hay en la casa de Guadalix respecto a las tareas que tienen que hacer cada uno. Aunque la organización se cambie cada semana, parece que conforme avanza el tiempo es más complicado ponerse de acuerdo y aún más que se hagan correctamente, algo que ha hecho explotar a Mila, esta vez, con Adara.

Adara Telecinco

Todo ha empezado cuando la colaboradora ha visto que la cocina estaba sucia horas después de que la hubiera limpiado, por lo que ha consultado con Alba y Noemí que a partir de ahora, cada uno realizara sus cosas, a lo que ellas han asentido. Adara por su parte, estaba tranquilamente desayunando con Joao, que también se ha sentido traicionado por Mila, cuando la concursante ha ido a comunicarle la nueva forma de organización. Sin embargo, a ella no le ha parecido tan buena idea. "Si es lo que dice la jefa..." le ha replicado.

Mila y Adara Telecinco

Ante el tono irónico de la ex de Pol, Mila ha contestado sin pelos en la lengua: "Durante mucho tiempo la gente no te ha dicho nada porque está acojonada contigo porque estás todo el día gritando". Una frase que ha encendido a Adara: "¡Desde por la mañana hay que discutir, no se puede ni desayunar, todo el día tocando las narices! Acojonados lo tienes tú que hacen todo lo que les dices. Tu jefatura empezó ya hace mucho tiempo. Eres insoportable, traidora".

Mila y Adara Telecinco

Para poner fin a la discusión, Mila ha decidido irse de la cocina, pero no sin replicar todo lo que había dicho Adara: "Yo lo que he hecho es cuidar de mi gente. Yo me he enfrentado con miuras y tú para mí eres un chihuahua, se acabó el miedo".