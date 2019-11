Ganar un concurso como 'GH VIP' no debe de ser nada fácil, y menos si eres uno de los concursantes menos conocidos del casting. A Gianmarco Onestini le pasó eso nada más llegar a España: el italiano era un completo desconocido para el gran público de nuestro país, pero gracias a su paso por Guadalix, ha conseguido hacerse un hueco... y lo que le queda. ¿Por qué decimos esto? Pues porque ahora ha salido a la luz que, tras esa cara de niño bueno e inocente, se encuentra la mente de un estratega que juega con una ventaja que durante este primer párrafo os hemos hecho creer que era un problema: su anonimato en España.

Para Gianmarco, ex concursante de 'Grande Fratello' (el 'Gran Hermano' de su país), llegar a un país nuevo significaba que nadie conocería lo bueno de él, pero tampoco lo malo, y es que ahora ha salido a la palestra su última ex, Ivana Icardi, que asegura que le hizo a ella lo mismo que le está haciendo a Adara: la encandiló en la Casa, dejó a su novio... ¡y luego le dio una patada en el culo! Vamos, que se marcó un Suso en toda regla (recordemos que él le hizo lo mismo a Aurah Ruiz en 'GH VIP 6'...).

"Está haciendo la misma sucia estrategia que hizo conmigo. Es un interesado y la va a usar hasta que termine el concurso", dijo a las cámaras de 'Viva la vida', algo que ratificó en 'Sálvame': "Él no elige a cualquier persona: se acerca a la que tiene novio. Conmigo hizo así, me la tiraba y después me dejaba y quedé como una loca delante de toda Italia, que yo era la que estaba enamorada de él y él nada", señalaba Ivana, que añadía llena de odio: "Es un tipo que no tiene personalidad y tiene que hacer un papel porque no tiene nada que ofrecer".

Recordemos también que Gianmarco intentó acercarse a Alba Carrillo y a Estela, pero parece que ha encontrado en Adara a la "chica de sus sueños" (o eso nos está haciendo creer): le está dando igual que la relación la morena, con pareja y niño de menos de un año, se desmorone, porque él lo que quieres es hacerse famoso aquí a toda costa, incluido un pase directo a 'MYHYV' y, por qué no, ganar 'GH VIP 7'...