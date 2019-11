El encontronazo entre Jorge Javier Vázquez y Luca, el hermano de Gianmarco

La última gala de 'GH VIP 7' estuvo llena de tensión. La relación entre Adara y Gianmarco tenía al público completamente expectante y las cosas no fueron como todo el mundo esperaba. Si pensábamos que se marcarían una preciosa historia de amor con final feliz y que el italiano le haría una preciosa declaración romántica a su salida de la casa de Guadalix, nada más lejos de la realidad. A su marcha la dejó completamente descolocada y no escuchamos ni un 'te quiero', y claro, hasta Jorge Javier se quedó frío... Y entonces se desató el caos.

El presentador quiso insistir a Gianmarco en que Adara ya era una mujer soltera (claro, después de la que se ha liado y todo lo que ha confesado, Hugo ha puesto fin a su relación), y que podía ser sincero y confesar sus sentimientos hacia su compañera. Pero en su intento por sacarle con cuchara información, su hermano Luca se enfadó, y mucho, al ver a Gianmarco descolocado.

Telecinco

Luca tachó la entrevista de parecer un "interrogatorio policial", asegurando que su hermano había confesado estar "enamorado" por obligación, y no le hizo ninguna gracia ver a su hermano así. Y el colmo llegaba cuando Gianmarco se derrumbaba por completo, entonces Luca no dudó en levantarse, abrazar a su hermano, y soltó de todo: "No lo podéis machacar así, no puedo ver así a mi hermano, respetadle".

Entonces Jorge estalló: "Luca, me parece que este programa ha tratado esta relación con un respeto extremo", y añadía: "siéntate", pero de eso nada... Así que el presentador acabó amenazando con expulsarle del plató. Pero ahí estaba Gianmarco para salir en su defensa: "Si él se va, me voy yo también". ¡Menuda la que se lió! "Qué mal, Luca, que tu última noche aquí sea así", zanjaba Jorge Javier, que hasta ahora había tenido muy buena relación con el italiano.