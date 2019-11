La historia de "amor" entre Adara y Gianmarco (lo entrecomillamos porque la cosa aún está en vilo), a pesar de las víctimas colaterales, está siendo de lo más bonita. Podrá haber quien crea que no es verdadera, pero nosotros, que somos de creer en el amor, pensamos que puede durar fuera de la Casa. En 'Gran Hermano', dicen, las emociones y los sentimientos se magnifican mucho, y no nos cabe duda de que así es: en sólo unas pocas semanas, hemos pasado de ver a la modelo y el italiano casi ni dirigirse la palabra a hacer 'cositas' bajo las sábanas...

Mediaset

De hecho, se rumoreó que incluso podrían haber tenido un 'edredoning' (aunque más guarreo que otra cosa), que no es más que dar rienda suelta a la pasión bajo las sábanas, que es el único lugar donde no se puede ver lo que pasa con las cámaras... pero, aún así, ha sido ella la que ha querido salir del paso y confesar lo que realmente pasó bajo ese edredón nórdico: "Debajo de la sábana me da...", empezó a contarle a Joao. ¿Qué le da? ¿QUÉ LE DA?

Mediaset

Pues poca cosa: "...besitos en la mano", finalizó la frase. ¿Y nada más? Pues qué sosería. Chica, ya que te pones, disfrútalo. Eso sí, esto parece ser sólo el principio: ambos se han prometido esperarse fuera de la Casa para hablar y ver dónde va la cosa, aunque a Adara le queda uno de los capítulos más duros: finiquitar su relación con Hugo Sierra, padre de su hijo y al que ella ya considera "ex".