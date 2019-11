Si algo bueno tiene 'GH VIP' es que entre sus cuatro paredes se pueden hacer verdaderos amigos, y si no que se lo digan a Noemí Salazar. La 'reina del brilli' se lleva a la perfección con Estela Grande y Alba Carrillo, y espera mantener esa amistad fuera del programa. De todas formas, muchas veces alucinamos con las uniones entre los famosos, y no nos referimos a dentro de la Casa, sino a que entre ellos se conozcan todos, e incluso de ámbitos que no tienen nada que ver: humoristas con grandes hermanos, políticos con cantantes... o como Antonio David Flores y Rocío Carrasco, ¡que ya se conocían de antes del reality!

Mediaset

Pues sí, Noemí lo ha confirmado ante el Súper, y esa ha sido la razón que la llevó, durante la gala 10, a sacar de los nominados a Antonio David y meter a Joao. ¿Por qué? Pues sencillo: "En realidad me da pena haber subido a Joao, pero también he visto una oportunidad de que estén los tres de un mismo grupo arriba, y así tener más posibilidades de que Adara y Joao se salven, y de que se vaya Hugo. Yo creo que he hecho bien, ¿no? Ahora va a decir Joao que menuda traicionera… ¡pero es que Joao tampoco es mi amigo, es más mi amigo Antonio David!".

Cuando dijo eso, alucinamos, y claro, cabía preguntarse el porqué, pero ella solita lo explicó: "A Antonio David le tengo mucho cariño porque su primo trabaja con mi marido, porque le conozco también de fuera, sé que lo necesita porque tiene una situación difícil…", apuntó. Vamos, que al final todo queda en familia...

Mediaset

Súper feliz de la vida

Noemí esta que no cabe en sí de gozo, y es que no se esperaba llegar tan lejos en el programa, cuando ya se ha pasado de largo el ecuador de la edición. Ha vivido fiestas, ha reído, ha llorado, ha hecho pruebas, ha estado nominada, se ha salvado... vamos, que ha aprovechado la experiencia al máximo, y todo sin apenas broncas (ejem...) y habiendo sido nombrada oficialmente 'mueble' de la Casa por la audiencia...