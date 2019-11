A estas alturas, y con todas las ediciones de 'Gran Hermano' que llevamos a la espalda (18 anónimas, 7 VIPs y una del 'Dúo'), estamos hartos de escuchar que en la Casa todo se magnifica, y lo que en la vida normal un comentario puede pasar desapercibido, o incluso hacer gracia, en Guadalix se convierte en el inicio de una batalla campal. De hecho, la pasada noche, mientras veían una película en el salón, Hugo Castejón tuvo un comentario referente a la misma sobre un 'beso negro' (os prometemos que no les pusieron una peli porno), que no sentó nada bien a Adara, porque se lo dijo a ella... y se quedó tan planchada que luego fue a por él a reprocharle...

Telecinco

La cosa fue así: hubo un comentario sobre un 'beso negro' en la película, Hugo hizo una broma con Adara, ella dijo que eso no le gusta y que no lo hace... y él soltó dos carcajadas. ¿Se cachondeaba de ella? Así se lo tomó Adara, que siguió reprochándole. "No sé si quieres discutir conmigo o qué, pero me he reído por la película", aclaró Hugo.

Mediaset

La cosa, sin embargo, no quedó ahí, porque ese segundo comentario también le sentó a Adara a cuerno quemado: "Que me digas si quiero discutir contigo me deja a cuadros", le dijo ella. Hugo no entró más al trapo, y consiguió que, dejando el tema en calma, Adara acudiera a su lado a decirle, más tarde, que ya se le había pasado. Al fin y al cabo, Hugo, estando nominado con Adara, sabe que no le conviene discutir con ella, porque todos sabemos que si él quiere, la lía... aunque la suerte, cuando se escriben estas líneas, aún no está echada...