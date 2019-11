Aunque Adara siempre ha sido sonrisas y juerga en 'GH VIP' (incluso a veces se ha pasado tres pueblos sólo por hacer la gracia), lo cierto es que estos últimos días no está viviendo feliz en el reality. Después de varias semanas nominada, y en las que ha visto pasar por sus ojos a compañeros que han sido un gran apoyo y que han acabado expulsados, no entiende por qué ahora está nominada con dos personas a las que adora, y la salvación de Hugo Castejón no ha hecho sino empeorar las cosas: ahora está en la palestra con su mejor amigo en la Casa, Joao, y cualquier opción ante la gala del jueves parece el fin del mundo...

"Estoy muy triste, tanto si se va él como si me voy yo. Y tengo miedo sobre lo que puede estar pasando fuera", le contó Adara a Carlota Corredera cuando ésta subió a Guadalix para entrevistar a los nominados. No sabe qué ha cambiado para verse nominada con Joao de repente, pero sí sabe que sus compañeros se están aprovechando de la situación: "Llevo muchas semanas nominada, y cada semana es mucha tensión. Ahora esto ha pegado un giro que me parece tan ruin… me llevan dando por todas partes todas las semanas, y ahora, porque está Hugo, 'queremos que te quedes para que echen a Hugo'. Me duele muchísimo esta relación totalmente interesada", les reprochaba llorando desde el Confesionario.

Así, cualquier final va a ser malo: si se va Joao, "tendría que asumirlo y remontar"; "otra vez", le faltó añadir, pero tampoco entendería ser la expulsada ella: "Lo estoy viviendo a tope. He abierto mi corazón de par en par, pero siento que me puedo ir, que se desvanece mi sueño", ha alegado llorando. Vamos, que la pobre está hundida y no sabe salir del bucle...