Adara Molinero saltó a la fama por su participación en 'GH 17', donde se convirtió en una de las grandes protagonistas, entre otras cosas, por su relación con Pol Badía y sus constantes y fuertes discusiones con Miguel precisamente por celos... Aunque no se llevó a casa el maletín y se lo arrebató Bea 'naranjita', fue una de las indiscutibles protagonistas y nadie olvida su paso por el concurso. Y cuando decimos nadie, es nadie. Ahora que Adara ha vuelto al foco mediático con 'GH VIP 7', sus compañeros no dudan en recordar su paso por el 17 y claro, alguna que otra pullita sale a la luz...

Esta vez ha sido Mila Ximénez, que está muy puesta en esto de los 'realities', y le ha dado un golpe tan bajo que al escucharlo nos hemos tenido que agarrar a las sillas. En plena discusión en el confesionario, Adara le decía que "menudo disgusto si vuelvo", refiriéndose a su nominación. "Quiero que se quede Joao", declaraba la colaboradora de 'Sálvame', que no dejó de atacar: "Adara Molinero, portada de revistas, yo no hago edredoning en los realities y no salgo por lo que tú". ¡Menuda insinuación!

Telecinco

"La veremos en las portadas de las grandes revistas del corazón", le añadía. Ella, sin embargo, se mantenía firme: "Vaya fondo más sucio, no todo en la vida es ser famosa", se defendía Adara entre risas mientras Mila perdía los nervios con sus grititos habituales.

Eso sí, cuando Mila ha visto el vídeo, ha lanzado un mensaje a favor de la nominada: “Es verdad que tenemos unos rifirrafes fuertes pero con Adara se puede convivir. Sinceramente, creo que tanto ella como Joao han sido dos grandes concursantes y el programa pierde se vaya quien se vaya”. Bueno, mira, bonita forma de arreglarlo...