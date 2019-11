Durante la prueba semanal en la casa de 'GH VIP 7' los concursantes han tenido que separarse en varias ocasiones, quedándose algunos dentro de la casa y otros en el búnker. Esta vez han sido Adara, Hugo y Antonio David los que se han tenido que trasladar al refugio y ha sido allí donde Hugo Castejón ha aprovechado para hacer una de sus mayores confesiones a la influencer, y además, nos ha dejado con la boca abierta. Se trata de una confesión que no nos esperábamos y que ha impactado a su compañera de reality.

Telecinco

A pesar de que Adara y Hugo Castejón se han alejado el uno del otro durante esta última semana, es inevitable que a veces dejen sus problemas a un lado y acaben confesando asuntos del pasado: "He dormido en el metro, por que tenía una novia que venía a veces a verme e íbamos ahí fundiéndonos todo lo que teníamos y cuando no teníamos nada pues acabábamos durmiendo en el metro, ella y yo", comenzaba a explicar el cantante. "Y todo iba bien, hasta que de repente un verano conocí a otra chica y me enamoré de ella. No quise volver por orgullo", admitía.

Telecinco

Adara escuchaba atenta la historia y no podía creerse que el ex de Marta Sánchez haya llegado a esos extremos. Finalmente Hugo ha confesado que no sabe si se equivocó al dejar a aquella chica pero que "ya es cosa del pasado". El concursante se siente muy solo dentro de la casa de Guadalix y la mayoría de veces se desahoga hablando consigo mismo. En esta ocasión, ha preferido hacer esta confesión a una de las pocas personas que le soportan dentro del concurso.