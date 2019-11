No es la primera vez que en un reality tenemos rumores de embarazo. Ya nos pasó, hace unas semanas en 'GH VIP 7' cuando Kiko Jiménez mostró preocupación por un posible embarazo de Sofía Suescun; o Violeta Mangriñán en 'Supervivientes 2019', que incluso tuvo que ausentarse del programa unas horas al hacerse un primer test y dar positivo. ¿Os la imagináis teniendo ahora un bebé con su ex, Julen? Nosotros tampoco, pero es que ahora ¡volvemos a tener noticias de un posible embarazo en GH VIP 7! Y la protagonista no es otra que Noemí Salazar... aunque el tema tiene tela que cortar.

Mediaset

La protagonista de 'Gipsy Kings' acudió muy preocupada al Confesionario acompañada por Alba Carrillo y Estela Grande, que no pudieron reprimir la risa cuando Noemí dijo que sentía "unas molestias" estomacales, y que no sabía si podía ser que no iba regularmente al baño o el bebé. Un "bebé" que tendría ahora mismo un par de meses y sería básicamente un embrión, porque la última vez que tuvo la menstruación fue cuando sus compañeras le enseñaron a ponerse un tampón durante las pruebas del baile de Bollywood...

Mediaset

Un retraso que, sin duda, hizo dudar a sus amigas, que no dudaron en pedir un prueba de embarazo: "Me vuelvo loca como sea madrina. ¡Ay Dios mío, no voy a poder dormir! ¡Hay que conseguir un predictor!", exclamaba Alba Carrillo, mucho más entusiasta que la propia Noemí...

Una prueba de risa

Mediaset

Al no contar con un predictor, Noemí les contó a sus compañeras que existía una prueba casera consistente en orinar, echar vinagre y, si sale espuma a los 20 minutos, es que estás embarazada. Una prueba sin ningún rigor científico, pero que nos ha servido para echarnos unas risas, al menos...