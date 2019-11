Hugo Castejón ha tenido un mal regreso a la Casa de Guadalix. Después de haber sido uno de los focos de polémica y primeros expulsados del concurso, la repesca le dio la posibilidad de volver a formar parte de la casa de Gran Hermano. Algo que él esperaba de otra forma. Al menos así ha aprovechado para confesar en la entrevista con Carlota Corredera que ya le tocaba tener. Ahí se ha desahogado con todo lo que está viviendo (y haciendo vivir a sus compañeros) estos días, sobre todo con Adara, a quien ha acusado de "traicionarle". "Me siento muy solo. Me siento bastante solo desde que fui repescado, para qué vamos a engañarnos", explicaba el concursante.

Ahora que se enfrenta a una nominación, Hugo casi ha estado a punto de derrumbarse por las últimas broncas que ha protagonizado en la casa. "Si algo me define como persona es ser una persona muy luchadora y porque los elementos me vengan mal dados yo no voy a tirar la toalla. He sufrido mucho y ayer sufrí mucho por lo que yo entiendo que fue una traición de una persona cercana, insultos y faltas de respeto de miembros de la Casa".

Telecinco

"La exclusión no es solamente que todas las personas te ataquen a la vez, sino que alguien te ataque y el resto se rían de ello. Y eso es lo que he vivido yo en la Casa", explicaba tajantemente el concursante a Carlota Corredera haciendo ver que se encuentra en horas bajas en el concurso debido a la situación y en la que ya no tiene ningún aliado después de que Adara rompiera su amistad con él. "La soledad hasta hace pocos días fue una soledad parcial. Había un par de horas con la que era mi amiga Adara. Estoy muy dolido. No me esperaba que pasara, he intentado a toda costa intentar que esto no pasara. He dado todos los pasos para intentar que ella se fuera. Yo no he hecho ningún pronunciamiento en contra de ella, nunca he hablado mal de ella por detrás. Siempre he estado con ella, en mi primera etapa aquí, fuera de aquí".

La decisión de la que califica como "la que era mi amiga" le ha hecho mucho daño tanto a nivel personal como de estrategia, ya que él pensaba apoyarse en ella durante lo que queda de concurso. Y esto ya no podrá ser así. "Mi esperanza era poder seguir adelante el concurso con ella e ir avanzando de la mano de Adara. Desde el día que fui repescado noté que no había la sintonía de antes. Sentía que ya no era el amigo íntima que era anteriormente. El ataque que sufrí por parte de Adara fue muy cruel. Si ella hubiera sido mi amiga y decide que prefiere estar con el otro grupo y me quiere dejar a mí de un lado lo entiendo, pero no es necesario ensañarse conmigo".

Con una actitud muy calmada y pausada durante toda la entrevista, Hugo ha querido dejar claro que "a pesar de todas las dificultades quiero seguir aquí y pienso que puedo aportar mucho a esta Casa", algo que sus compañeros dudan mucho a juzgar por los puntos de nominación que le vuelven a poner en la palestra de salida.