A estas alturas de 'GH VIP 7' todos tenemos claro que a Hugo Castejón le divierte, y mucho, tocarle las narices a sus compañeros de convivencia. El ex de Marta Sánchez es experto en eso de desequilibrar al personal, y si ya se puso a toda la Casa por montera y no se lleva bien ya con ninguno, ahora nos ha sorprendido su cruzada contra Adara, la que fuera su mayor apoyo en el programa. Pues bien, ahora Adara ha decidido juntarse más con el resto de sus compañeros, y no ha sorprendido que se uniera a la venganza casi improvisada contra Castejón mientras éste dormía...

Si algo ha caracterizado a Hugo en GH VIP, ha sido montar fiestas en el salón o en el jardín a todo trapo sin importarle que sus compañeros estuvieran durmiendo, así que ellos se la han devuelto poniendo música y bailando encima de las camas mientras él dormía (aunque ya era totalmente de día).

Era entonces cuando Mila se daba cuenta del 'bulto' en la cama contigua: "Uy, está durmiendo, ¿no? Igual le estamos jodiendo...", afirmaba con retintín, para luego ponerse a dar saltos y a cantar con Antonio David. "¡Me encantan las fiestas de día!", gritaba sin remordimientos. Sin embargo, la cosa no acababa ahí, porque Hugo se despertaba en ese momento...

Cualquiera podría esperar un enfado, pero Hugo decidió levantarse y unirse a la fiesta, momento en el cual el resto de sus compañeros, casualmente, se cansaban de bailar y abandonaban la habitación. "Es como cuando llega el borracho pesado a la fiesta, que todo el mundo empieza a irse...", señalaba Mila, que más tarde se enzarzaba con Hugo, al que habían dejado con ganas de juerga: "Lo que te ha jodido es que me una a la fiesta. Te habría encantado que hubiera tenido un carácter de cascarrabias como el tuyo, pero lo tengo muy diferente, porque a mí me gusta reírme y divertirme", le decía a la de 'Sálvame', que sólo acertaba a reírse de él...