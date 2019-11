Hugo Castejón repite estrategia tras su repesca. A pesar de que muchos colaboradores le advirtieron de que podría ganarse el apodo de 'pesado', el cantante hace caso omiso, a pesar de que admitió su equivocación y ha decidido seguir por el mismo camino. Muchos lo han llegado a comparar con el comportamiento Miriam Saavedra, algo que no se descarta ya que esa personalidad le llevó a ganar el maletín. Hugo Castejón nació el 5 de octubre, según su signo del Zodíaco, Libra, es una persona equilibrada y alejada de las discusiones... ¿Seguro?

Telecinco

En relación a la vida laboral, nuestro horóscopo del mes le advierte que "a lo loco no se hacen las cosas porque luego pueden salir mal. Míralo todo bien. En el trabajo te darán la posibilidad de mejorar de cargo, no lo rechaces, te lo mereces", lo que nos hace pensar que los astros le aconsejan que se relaje un poco y ahora que es señor de 'El club inglés' igual le viene bien.

Telecinco

¿Y en el amor?, sabemos que el ex de Marta Sánchez no está teniendo mucho éxito dentro de la casa pero, ¿Qué le espera fuera del concurso? Pues poca cosa parece ser. Además de la imagen de provocador que le lleva acompañando desde que puso un pie en la casa de Guadalix, su horóscopo tampoco está de su parte. A pesar de que los libra se caracterizan por ser unos seductores profesionales no viene una buena época para que el cantante encuentre amor y le esperan unos meses de soledad. A los libra les gusta sentir que no pasan desapercibidos, algo que ha dejado claro Hugo Castejón y que está claro que ha conseguido. ¿Podrá hacerse con el maletín con este tipo de personalidad?