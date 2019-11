La final de Gran Hermano VIP 7 está cerca. Ya solo quedan cuatro concursantes en la competición y las cosas se ponen cada vez más difíciles aún con Hugo fuera de la Casa por lo que llega el turno de la recta final y para eso han comenzado los alegatos de los defensores y familiares de cada uno de los concursantes. Adara, ahora en la cuerda floja, ha recibido el apoyo de una persona muy importante en su vida: su madre. Cuarenta y cinco segundos de alegato que ha hecho que la concursante se ilusione.

Aunque en un primer momento no faltaban las bromas con Jorge Javier sobre la que había liado con Hugo Sierra, la madre de Adara ha expuesto finalmente un discurso que se había preparado con apuntes incluidos, tal y como confesaba ella misma al presentador, y que comenzó con una referencia a alguien a quien la concursante echa mucho de menos en la Casa: "Tu bebé está muy bien, casi camina. Es guapísimo, se parece muchísimo a ti, es guapísimo, un amor". Unas palabras que Adara agradecía enormemente desde dentro de la Casa.



Telecinco

Seguidamente, la madre pidió a Adara que abriera bien los oídos para hacerle una demostración de amor desde fuera donde la concursante tiene un apoyo muy especial. "Te apoyamos cien por cien hagas lo que hagas decidas lo que decidas. Está todo preparado para cuando salgas. Tu padre te ama con locura. Lo siento mucho, Adara, sabes que a él no le gusta mucho estar aquí pero si tiene que subir a la Casa, subirá. Te apoyamos desde lo más profundo de nuestro corazón. Lo primero eres tú, Adara. Diviértete"

"Necesitaba muchísimo escuchar eso. Lo que me da más fuerzas es que me apoya", aseguraba Adara tras el alegato. Entre la risa y el llanto de la emoción, la concursante no paraba de explicar que le había hecho mucho bien escuchar que su familia se encontraba a su lado. Ahora, solo falta que Hugo luche también por su relación para que Adara se sienta totalmente apoyada fuera de la Casa.