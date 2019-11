Carlota Corredera ha vuelto a visitar la casa de Guadalix para hablar con los nominados de la semana. Una vez más, le ha tocado a Antonio David Flores expresar sus sentimientos con la presentadora, aunque en esta ocasión ha sido el ex guardia civil quien tenía un mensaje para la conductora de 'Sálvame'. Sin embargo, no era solo para ella sino también para todos sus compañeros del programa. La remitente era Mila Ximénez, que después de más de 70 días de concurso, ha querido mandar un mensaje de cariño.

Telecinco

"Hay una persona dentro que me dice que te quiere mucho y a todos los compañeros de plató también, os manda mil besos", transmitía Antonio David Flores. Un mensaje que la presentadora ha recogido con duda ya que no sabe como Mila Ximénez se ha enterado de que ella está en la casa. El ex de Rocío Carrasco también ha recordado el emotivo encuentro con su hija y el alegato que hizo su pareja actual, Olga. "Si estaba ahí era porque sabía que necesitaba verla", explicaba emocionado.

Telecinco

"Me fortaleció, me dio mucha fuerza, me cargó las pilas por completo", confesaba el concursante de 'GHVIP'. De hecho, desde que recibió la visita de Rocío Flores, Antonio David ha dado un cambio radical en su concurso, y después de la llamada de su pareja, asegura que está más fuerte que nunca. Un apoyo familiar que puede provocar que se lleve el ansiado maletín.