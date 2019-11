Adara ha vuelto a recibir la visita de Carlota Corredera y ha expresado sus sentimientos ante la nominación. La influencer quiere seguir avanzando en el concurso y ha admitido que tiene miedo de lo que se puede encontrar fuera de la casa de Guadalix. La presentadora le ha preguntado qué le pareció el alegato que hizo su madre para defenderla y a pesar de que afirmó que le había tranquilizado, ha analizado una frase que le ha hecho dar vueltas a la cabeza. ¿Está realmente satisfecha con el mensaje de su madre?

Telecinco

"No entendí la frase 'aquí fuera está todo preparado', sentí que me apoyaba pero no la vi 100% feliz, no la vi alegre", explicaba Adara. También ha asegurado que si pudiera cuestionarle algo ahora a su madre sería que qué piensa sobre su concurso y si entiende todo lo que ha podido hacer. La modelo cree que su concurso ha sido transparente y siempre ha hecho lo que sentía, por lo que se siente orgullosa de sí misma.

Telecinco

Finalmente ha confesado que si llegara a la final, le gustaría que Mila y Noemí estuvieran junto a ella. Es posible que todas sus dudas se resuelvan en la gala de esta noche ya que es posible que Hugo Sierra, el padre de su hijo, suba a la casa de Guadalix para hacerle una visita. Un encuentro que podría cambiar radicalmente el concurso de Adara y su relación con Gianmarco, de quien ha confesado estar enamorada.