Estela Grande ya confesaba, en la última gala del programa, mientras hacía su 'curva de la vida', que tenía miedo de salir de la casa de 'Gran Hermano VIP 7'. Y no fue solo un miedo pasajero que sacó a relucir por los nervios del momento tras repasar su vida y revivir momentos duros, porque lo ha vuelto a repetir. Durante una comida, mientras los concursantes mantenían una conversación relajada sobre la llegada del final, Estela volvía a confesar su miedo: “Es un poco por todo. Voy a salir y la gente me va a reconocer. No sé cómo me voy a enfrentar a todo un plató pendiente de mí y criticándome”.

Unas palabras que su compañera Mila Ximénez intentó calmar, asegurándole que Jorge Javier Vázquez la ayudará en todo lo posible durante su entrevista: “Tú responde sin perder los nervios. A Jorge le gustas y le caes bien”. Pero la colaboradora de 'Sálvame' ha ido más allá y le ha apuntado que su vida, a partir de ahora, va a cambiar. Ya no será más "la mujer de...", ya es un personaje con nombre propio.

Mediaset

Hasta ha asegurado que “probablemente a la gente le interés más tú ahora que Diego Matamoros”, y lo cierto es que no va mal encaminada, porque su relación con Kiko Jiménez en la casa de Guadalix ha dado mucho de qué hablar. Eso sí, no todo será de color de rosa, Mila, que es bien entendida en temas de televisión y líos, ha advertido a su compañera de algo que podría encontrarse en su vuelta a la realidad: “Yo no sé la que habrá liado tu suegro”, y es que Kiko Matamoros tiene garra... Y aunque lo ha dicho en tono broma, de broma no tiene nada...