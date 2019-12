Adara siente cada vez más confianza en sus compañeras de concurso. Está claro que ahora todas son una piña y después de, por fin, haber confesado públicamente sus sentimientos por Gianmarco la influencer se ha abierto en canal y ha contado toda su historia desde el principio. De hecho, ha revelado el momento exacto en el que empezó a sentir 'cosquilleos' por el italiano. "Una vez me rozó la mano y me dio un vuelco el corazón. Íbamos a coger algo y me tocó y algo me subió para arriba. Me asusté mucho", explicaba la modelo. "Tengo mucho miedo de salir", recalca.

"No sée si me estoy confundiendo, sinceramente no sé lo que voy a hacer", se cuestionaba la modelo. Sus compañeras por su parte, han intentado aconsejarle de la mejor manera posible. Alba Carrillo apuesta por que haga lo que le salga del corazón, Noemí opina que primero debería de hablar con Hugo, su pareja, y Estela intenta que no entre en bucles y que se centre en el concurso.

"Nos tirábamos horas y horas mirándonos por la noche", confesaba. "Luego os cuento estas cosas y me siento mal", admitía al resto de concursantes. Lo que está claro es que ahora Adara se siente mucho más desahogada tras haber admitido sus sentimientos. Ahora solo queda esperar a su salida del concurso para ver el esperado encuentro entre la influencer y Gianmarco, quien asegura estar esperando a tener una conversación en privado con ella.

Y lo cierto es que Adara y sus sentimientos hacia Gianmarco se han convertido en protagonistas de esta edición de 'GH VIP 7'. También de forma involuntaria Hugo Sierra, la pareja de Adara, se ha convertido en otro de los protagonistas aunque no esté en la casa.