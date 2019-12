Durante una de las últimas galas de 'Gran Hermano VIP 7', las nominadas de la semana tuvieron la oportunidad de formular una pregunta a la audiencia sobre su concurso... Mila, Estela y Adara utilizaron ese "poder" para tratar de salir de dudas sobre comportamientos que han tenido durante estos meses y poder encauzar su concurso en la recta final. Y fue Adara la que, probablemente, mejor utilizó el premio del programa, preguntando a la audiencia si se estaba comprendido la situación que ha vivido, y vive, con Gianmarco... y la respuesta estuvo muy dividida, y es que poco más del 50% del público respondió que "sí", por lo que Adara se quedó muy inquieta.

“La que tiene que haber liada afuera, tengo mucho miedo a salir. Siento como si no parara de liarla”, confesaba la concursante tras la respuesta. "He sido totalmente sincera, no puedo controlar lo que siento... tengo miedo de salir, me cago", añadía.

telecinco

Además, se sentía mal por "si llego y no está Hugo, y me ha dejado él", y es que cree que fuera le han tenido que "calentar" mucho. “A lo mejor no quiere hablar conmigo”, confesaba Adara, "siento que lo he destrozado todo". Además, sus compañeras le han preguntado cómo reaccionaría si Hugo le hiciera lo mismo a ella y su respuesta ha sido muy contundente: “Me muero si me lo hace él”.

Lo que tiene claro es que lo que siente por Gianmarco ha sido "muy fuerte" y que no podía parar de mirarle, y es que aunque no llegaron a besarse pese a estar enamorándose el uno del otro, asegura que "con una mirada se pueden decir tantas cosas...". Algo que corroboraba el italiano: "Lo que nosotros hemos sentido ha sido algo más profundo, de corazón".