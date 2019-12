Y llegó el momento. A un paso de la semifinal, 'Gran Hermano' se ha guardado una de las pruebas míticas más divertidas del concurso que obliga a los aspirantes a ganar el ansiado maletín a tener dotes de idiomas, algo que normalmente siempre sale mal. Es una prueba en la que hay que echarle mucho morro y no tener ningún tipo de vergüenza algo que Noemí Salazar cumple con creces y lo ha demostrado con su participación en este reto. Tenía que conseguir que la persona que estuviera al otro lado del teléfono repitiera "Carlos Sobera es la repera" en un tiempo máximo de minuto y medio. Y para más complicación el país elegido era Australia. Las risas estaban aseguradas.

En su primer turno le tocó llamar a un hotel y leyendo el nombre del hotel en la tarjeta ya demostraba que su inglés no es muy fluido. Después de unos minutos sin línea en el teléfono, al fin una recepcionista descolgaba y soltaba su retahíla de bienvenida. En ese momento, Noemí soltaba un rápido "Hello my friend. Repeat with me: 'Carlos Sobera es la repera'. Please, please" agarrada al auricular del teléfono.

Telecinco

Ante la estupefacción de la recepcionista, que todos nos podemos imaginar su cara estando en su puesto de trabajo y mirando el teléfono como si de una bromara de mal gusto se tratara, la concursante insistió en un perfecto spanglish: "Please, is question of life or morted". Una frase que no debió de entender del todo, cosas raras que pasan... Y la recepcionista solo podía repetir entre risas "No, sorry" hasta que colgó la llamada. "Hala, me ha colgado, ¡mala ruina tenga!", contestaba Noemí sin siquiera colgar el auricular ante las risas de todos sus compañeros.

Telecinco

Ahí llegó la segunda oportunidad: llamar a Chicago. Y aunque Noemí no dijo a quién le tocaba llamar esta fue la llamada del acierto. Con tan solo un intento y su repetida frase en spanglish que cayó en gracia, su interlocutora accedió a repetir la frase clave ayudando a Noemí en el concurso. ¡Lo había conseguido! Y regalándonos uno de los momentos más divertidos de la edición. Una vez más.