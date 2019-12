A pesar del emotivo encuentro con el padre de su hijo, Hugo Sierra, Adara ha vuelto a recordar los problemas sexuales que mantiene con el empresario. En esta ocasión, se ha desahogado con sus compañeras y aunque ha comenzado tomándoselo a broma, al final no ha podido evitar las lágrimas. La influencer siempre se ha definido como una persona muy familiar y dio todo por su relación con Hugo, hasta el punto de irse a vivir con él a Mallorca y alejarse de su familia: "Lo hice de corazón y lo intenté. Yo pensaba que él iba a poder llenarme tanto que esa necesidad de estar con mi familia se iba a cubrir con verles cada dos o tres meses. Pero me he dado cuenta que ni él ni nadie", confesaba a Alba Carrillo.

Adara asegura que sigue confiando en él y que lo que más le gusta de Hugo Sierra son sus manos y su masculinidad. Sin embargo, ha vuelto a recordar su principal problema de pareja: "Es que me da rabia. Me pongo mal porque yo muchas veces no quería contarle a mi familia lo que pasaba ni preocuparles con lo que yo estaba pensando. Yo lo he puesto todo de mí en esta relación, lo he dado todo. Para mí era un sueño tener una familia, era lo que más deseaba del mundo. Y muchas veces me he preguntado por qué no hay ciertas cosas si yo lo he puesto todo de mí", comenzaba explicando.

"No lo sé, porque había cosas que no eran normales. Yo entiendo que pueda existir rutina pero ya no teníamos esos momentos de cariño", añadía. Un problema que sus compañeras han intentado justificar alegando que no todas las personas son igual de cariñosas. Sin embargo, Adara sigue pensando que había ciertos comportamientos de Hugo que no le gustaban: "Hay algo que tienen todas las parejas… que no funcionaba. Eso no pude faltar. Yo me he sentido muy fea y ha sido muy doloroso para mí. Me empecé a arreglar mucho, me puse a dieta, empecé a hacer deporte solo para gustarle y no había manera". Aunque en su reencuentro ambos protagonizaron un apasionado beso, parece que Adara no puede olvidar sus problemas de fuera.