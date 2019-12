Adara tiene un cacao serio en la cabeza. El beso con su todavía marido, Hugo Castejón, le había dejado rota y hecha un lío después de todos los sentimientos que había tenido por Gianmarco durante toda la edición de 'Gran Hermano VIP 7' y que le habían hecho replantearse su situación sentimental. Ahora, la llegada del italiano de nuevo a la Casa parece que ha vuelto a poner todo patas arriba y ha dejado que la 'pareja' aclare cosas que tenía pendientes entre ellos con una larga conversación en la que se han demostrado que, a pesar del cabreo inicial del italiano al sentirse como segundo plato, están muy a gusto juntos.

La noche empezaba con una conversación en el búnker llena de reproches por parte de Gianmarco que se sintió desplazado tras el beso que Adara le respondió a Hugo en su reencuentro, un beso que no rechazó "porque me parecía feo". "Es que ni siquiera me había besado así cuando nos despedimos en el aeropuerto", justifica ella que momentos antes había reconocido a Joao que debía haber dicho al italiano que la esperara fuera. "Tú sabes lo que siento con solo mirarme", reconocía la chica. Poco a poco limaban asperezas e incluso se cogían de la mano para seguir hablando.

Telecinco

Después de la conversación, Gianmarco entró en la casa a reencontrarse con el resto de finalistas y, minutos después, al baño. Aprovechando este momento, sus compañeras preguntaron a Adara si ya se le habían ido las dudas a lo que la joven contestaba con un sí. "Vamos que te quedas con el italiano", sentencia Noemí ante una sonrisa de Adara que confirmaba la opinión de su amiga. El resto sentenciaba esta nueva apuesta de la chica.

Y aunque al principio Gianmarco y Adara estaban alejados ante la sorpresa de sus compañeras que criticaban que el italiano no aprovechara el tiempo, pronto llegó la noche y la pareja aprovechó. Eran cerca de las 4 de la mañana cuando ambos bajaron la barrera de seguridad que tenían y empezaron una conversación muy sincera con tres espectadoras de lujo: sus compañeras.

Telecinco

Después de que Gianmarco le pidiera a Adara que cumplieran promesas que se habían hecho durante el concurso, empezó el tercer grado al italiano. Alba le pregunta si el hijo de Adara es un impedimento para él algo que él niega asegurando que también querría al retoño de la muchacha. Después, si estaría dispuesto a mudarse a lo que Gianmarco informa que ya se ha empadronado en Madrid. Y seguidamente Mila quiere saber cómo ha ido la intervención del italiano en los programas de televisión a lo que responde que "muy bien. El poli me ha salido bien".

Aunque en un principio Adara asegura que no entiende porqué ha ido a los programas, las cosas se calman y el interrogatorio cesa para dejar a los tortolitos disfrutar de la noche. Entre caricias, sonrisas y besos en el cuello, Gianmarco también ha querido dejarle claro que la estará esperando desde el día que salió de Guadalix de la Sierra. Finalmente, los dos retozaron en el vestidor hablando y riendo y yendo a dormir casi a las 8 de la mañana. Y, ¿qué ha pasado? ¡Pues que han vivido una auténtica película romántica!

"Ha sido como una película, esto me ha ayudado a decidirme", confesaba Adara la mañana siguiente. "No hemos dormido nada, estaba amaneciendo ya". ¿Besos? Muchos. "Uno tras otro, en el ropero, tumbaditos, de pie, sentados". "¿Pero cómo fue ese primer beso?", ha preguntado Alba Carrillo. "Pues estábamos cada vez más cerca, sentía su respiración", ha respondido.