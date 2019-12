Adara tiene un cacao en la cabeza que no se lo cree ni ella. La gran hermana VIP está en la Casa como la que está dentro de una burbuja: dejándose llevar como si nunca fuese a salir de ella... pero lo cierto es que sólo le quedan unos días para enfrentarse a la realidad, y no pinta nada bien: cuando salga se enterará de cosas como que el padre de su hijo le puso una demanda que luego retiró, que ha dado exclusivas, entrevistas en programas poniéndola de vuelta y media, que ha discutido con su madre... y probablemente también pueda ver que alguna que otra ex de Gianmarco ha desvelado que ellas también se enamoraron de él en un reality y luego les dio una patada por detrás.

Pues bien, a pesar de todo, y como ella está en Babia, Adara recibió la visita de Gianmarco el pasado 11 de diciembre, y el público decidió, entre otros exconcursantes, que fuera él quien pasara la noche en la Casa... y eso sólo podía acabar de una forma: en la cama juntos. No han hecho nada de lo que se tengan que arrepentir, pero si Adara tenía algunas dudas de si quedarse con el uruguayo o aventurarse con el italiano, esa noche las despejó todas porque los besos no mienten: ¡se queda con Gianmarco!

Adara ya no se esconde. Se levanta diciendo que su corazón ha decidido y que es Gianmarco, es precioso

❤️❤️❤️❤️❤️❤️#MeGustaGHVIP12D pic.twitter.com/LJkySWNFGa — IVÁN 💜✈ (@Ivanyanoviene) December 12, 2019

Ambos han dicho que se van a esperar el uno al otro, y después de esa noche compartiendo amor y confidencias, ella está encantada y él también. Así ha reaccionado nada más salir de Guadalix a la mañana siguiente...

Las emociones de corazón no se pueden controlar...❤️ pic.twitter.com/uy2iFnQAkt — Gianmarco Onestini (@GOnestini) December 12, 2019

¿Y Hugo qué tiene que decir? El ganador de 'GH Revolution' ya no puede tirar más del carro, y al día siguiente, tras ver las imágenes, desvelaba en 'MYHYV' que si ellos quieren estar juntos, él se hace a un lado para que puedan ser felices... y no, no piensa luchar más por ella. Ni venganzas, ni discusiones: una conversación como personas civilizadas es lo único que le hace falta... pero aún es pronto, y si hay separación y alguno se pone tonto, las cosas, con un hijo de por medio, se pueden poner algo feas...