El maestro Joao explica por qué Gianmarco no quiso quedarse más con Adara

Gianmarco dejó a todos sin palabras cuando, en mitad de la mañana y sin apenas avisar, abandonó la Casa de Guadalix después de una noche inolvidable con Adara en la que aclaró todas sus dudas sobre su futuro personal. Y más cuando el Súper le invitó a quedarse en la Casa y estar con ella durante unas horas más. Ahora, el Maestro Joao ha aprovechado su participación en 'Viva la vida' para intentar explicar qué es lo que llevó al italiano a irse de esa manera de la habitación que compartía con su amada.

El adivino ha contestado a los colaboradores del programa explicando qué es lo que había dicho el italiano sobre quedarse un tiempo más en la Casa de Guadalix en la que recordemos, no solo estaría con Adara sino también con el resto de finalistas que le sometieron a un tercer grado nada más llegar. Un ambiente que a lo mejor no es del todo apetecible para el joven que preferirá disfrutar de los primeros días de relación con Adara a solas y fuera de la vista de las cámaras.

"No tiene nada de malo. Según él, era innecesario quedarse más. Él la esperará fuera y tan solo es una semana y pico lo que estará ahí", explicaba ante las preguntas de Emma García y los colaboradores. Innecesario, ¿por qué? Se preguntaban en plató a lo que Joao ha sido muy claro: "Esto no va a ir a más, ¿y para qué quieres calentar el brasero si no vas a echar las castañas?", apuntaba como metáfora muy acertada el adivino. Y es que ambos han sido muy respetuosos con el todavía marido de Adara, Hugo Sierra, intentando dar más muestras de amor de las necesarias. Ahora, Gianmarco ha intentado evitar la tentación marchándose de la Casa y esperando a que Adara termine el concurso.