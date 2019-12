En un reality, todos sabemos que nos encanta la carnaza, pero es un formato en el que también agradecemos que los concursantes se impliquen, se dejen llevar y se muestren tal cual son en su día a día. Sin embargo, hay momentos que no nos los esperamos y que causan sensación, y uno de esos lo vivimos en el último Debate de 'GH VIP 7', en el que Alba Carrillo, entre lágrimas, desveló el problema de salud que la ha llevado a estar en cama durante largos periodos (algo que le ha costado el apodo de 'vaga' por compañeros como Hugo Castejón) y que ha hecho que no se haya podido mostrar natural...

Aunque en un principio se mostró reacia a hablar, su bronca con Miguel Frigenti y un tuit le sirvieron de revulsivo para estallar y, entre lágrimas, confesó que hace unas semanas atravesó una depresión: "He estado verdaderamente triste, lo sabe la psiquiatra", contó la modelo, que añadió: "Me he intentado reír, salir por la tangente, bromear por ocultarlo... pero he pasado una depresión".

En silencio se hizo en el plató, sólo roto por Jordi González para expresarle que no era necesario que contara nada más si no quería, pero Alba sí quiso dejar claro que no había sido sólo por el encierro, sino por problemas que arrastraba de fuera: "Tengo muchas cosas que no son de este concurso, han pasado aquí cosas que no puedo explicar, es que no las puedo explicar".

Desde QMD! le enviamos todo nuestro apoyo a Alba para que se recupere pronto, y para que aguante, ya que sólo quedan unos días para la final.