Ya estamos en vísperas de la gran final de 'Gran Hermano VIP 7' y las finalistas no paran de imaginar cómo será ese día y a quién se van a encontrar. Adara y Alba Carrillo han tenido una profunda conversación sobre las personas que quieren que estén en su recibimiento y como era de esperar, el nombre de Hugo Sierra ha salido a la luz. La influencer se ha cuestionado si el padre de su hijo, con el que rompió a través del cofesionario hace unos días, tendría pensado acudir al plató el día de la final y Alba Carrillo ha intentado quitarle la idea de la cabeza asegurando que si venía "se puede armar la marimorena" por lo que opina que "lo mejor es que no venga".

Adara, por su parte, piensa totalmente diferente, "Hombre, a mí no me importaría pero si ni siquiera ha salido en el vídeo de apoyo… que lo entiendo totalmente eh, pero no sé", explicaba un poco molesta. Para tranquilizarla, la modelo le ha explicado que en ese tipo de vídeos no suele salir casi nadie, ya que en el de Alba Carrillo tampoco sale su chico, Santi Burgoa. "Como él no iba a salir, obviamente, pues me metió a sus amigos. Qué monos. Estaban donde nos hemos ido este verano de vacaciones. Hay que leer las señales", añadía.

Lo que está claro es que Alba Carrillo y Adara se han hecho inseparables y ahora se lo cuentan todo la una a la otra. A pesar de que la influencer se puso celosa de cómo Gianmarco miraba a la modelo al principio del concurso, parece que su amistad está por encima de todo y ambas se prestan apoyo mutuo.