Nuria MH ha sido una de las grandes críticas de Gianmarco Onestini dentro y fuera de la casa. Y es que la fama de mujeriego del italiano, que entró en el concurso tirándole los trastos a todas las chicas jóvenes de la edición, no le ha gustado nada a su ex compañera. De él ha repetido que es un "catacaldos" porque su plan original, según Nuria, era catar y probar a todas las chicas que se pusieran a tiro delante de él...

Aprovechando 'El Debate' final de 'Gran Hermano VIP 7', en el que han saltado chispas en más de un reencuentro, Nuria MH ha confesado qué fue lo que sintió hacia él al principio de entrar en la casa: "No me ha gustado nunca porque no es mi estilo ni yo el suyo", confirmaba tajante asegurando que a pesar de estar con la mente abierta, Gianmarco no entraba en sus planes, y mucho menos sabiendo, ahora, cómo besa tras verle con Adara.

Telecinco

"Para que me den un beso así, que parece que le esté chupando la teta a una vaca... yo flipé", aseguraba Nuria MH en el plató, provocando la risa del resto de contertulios y del público, pero no la de Gianmarco, que estaba sentado en la bancada frente a ella.

Telecinco

"Qué asco, Nuria, simplemente cuando hablas, mejor que te calles", decía muy ofendido el italiano mientras que Adara sonreía y miraba para otro lado. Parece que esta crítica sentó muy mal al 'latin lover' de la edición, que siguió el Debate asegurando que "mejor yo no hablo de otras cosas", dejando así la piedra caer de su mano...