Este jueves, 9 de enero, a las 22:40 llega a nuestras pantallas el esperado reality de Mediaset 'La isla de las tentaciones', que ocupará este primer trimestre de 2020 y que se emitirá en Telecinco y Cuatro simultáneamente. La nueva adaptación de un formato internacional, 'Temptation Island', acogerá a varias parejas que pondrán a prueba su amor en una isla paradisíaca, donde vivirán separados. Eso sí, acompañados por apuestos solteros y solteras que buscan el amor. Una de esas parejas es la formada por Adelina y José, que finalmete tendrán que elegir si volverán a casa juntos, solos o con una de sus tentaciones.

Que no te engañen los asombrosos músculos de Jose. Él mismo se define como "un hombre todo lo contrario a fuerte" y que su vida está "llena de historias de amor, donde hay un príncipe hay una princesa y donde vea algo que no me gusta cierro completamente las puertas". El joven comenzó a conquistar a Adelina en una discoteca, invitándola a tomar un café, pero antes tenía que superar una serie de preguntas. Aunque la despampanante rubia falló dos, Jose asegura que "como me gustó tanto le voy a dar una oportunidad y vamos a tomar el café".

"Está chalado", fue lo primero que pesó Adelina de Jose. Sin embargo, después de conocerse unos días más, la nueva concursante de 'La isla de las tentaciones' se dio cuenta de que su pareja "es un chico que ya no se encuentra a día de hoy porque es un chico sensible, cariñoso, que se entrega al 100%". Todo lo contrario a ella, "Doy miedo, dicen mato con la mirada" confiesa Adelina.

La pareja acumula 6 meses de relación y ambos viven en Madrid. Ahora llegan a 'La isla de las tentaciones' para superar el "filtro definitivo que determina que realmente somos el uno para el otro. Si ella no es para mí o yo no soy para ella, algo habrá que lo rompa". ¿Será su amor tan fuerte como para salir juntos del reality?