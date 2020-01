Que levante la mano quien haya sentido celos, al menos, una vez en la vida en una relación. Probablemente, si pudiéramos veros a todos, estarían todas las manos levantadas, y es que, aunque intentamos ser lo más comprensivos posible con nuestras parejas, seguro que en algún momento nos ha dado esa sensación que hace que, internamente, pensamos 'est@ se la está jugando...'. Vale, no es el mejor sentimiento hacia nuestras parejas, pero a veces es inevitable sentir, al menos, un 'pinchacito'... y eso es lo que les va a pasar a Ismael y Andrea, una de las parejas del nuevo reality de Mediaset 'La isla de las tentaciones'.

La pareja lleva saliendo un año y medio desde que se conocieran en 'First Dates', y a través del canal de YouTube de él hemos podido descubrir que se llevan a la perfección... pero los celos es su gran problema. Isma, en su vídeo de presentación, ya dijo por qué le pierden los celos: "Siempre he tenido claro que quería una relación estable, siempre he sido el perjudicado en mis relaciones, y por eso soy tan celoso. Para mí, una sonrisa que vaya más allá, ya es una infidelidad", ha dicho.

Sabiendo esto, y entrando en el programa que entra, ya va 'de culo contra el viento': 10 solteros intentarán ligarse a su novia y diez solteras tratarán de tentarle a él... mientras viven separados en la isla. ¿Podrá con ellos la ausencia de su pareja y el no saber qué estará haciendo el otro? Andrea, por su parte, sí parece tenerlo claro: "Quiero participar en este programa para demostrarle que puede confiar en mí", pero tampoco es una santa: "Mi problema es que me canso muy rápido de los chicos, todas las peleas han venido porque he ocultado cosas y siempre me ha pillado".

Ismael y Andrea, sin embargo, no son la única pareja que entrará en la isla capitaneada por Mónica Naranjo: Descubre a las otras parejas aquí, porque también tiene lo suyo...