Nunca el nombre de un programa fue tan bien elegido, y es que 'La isla de las tentaciones' ha cumplido con su promesa de llevar al extremo a cinco parejas que, en sus primeros días, ya están al borde de la quiebra. Si la primera noche tras llegar al reality fue dura por la separación de las parejas, parece que a estas el drama les ha durado poco, porque con el paso de las horas, la tristeza se fue convirtiendo en fiesta y jolgorio en ambas casas... y ya ha habido algunos episodios que a más de uno y de una les va a revolver el estómago cuando lo vean...

Todas las parejas estaban de lo más compungidas al tener que separarse, y todas se juraban amor eterno y prometían que no iba a ocurrir nada, pero los tonteos han empezado a aflorar. Veremos a Gonzalo, por ejemplo, tontear con Caterina y afirmar que "es una chica espectacularmente guapa", o a Fani bailar con Rubén y llegar a decir: "me he dado cuenta del buen feeling que tengo con Rubén" mientras Christofer vuelve a llorar por la ausencia de su amada y señalar, inocente de él, que está "muy tranquilo por lo que está pasando aquí y por lo que pueda estar pasando allí".

Al que también veremos llorar, seguramente, con la llegada del primer Debate, será a Ismael, que verá a su churri, a la que conoció hace más de un año en 'First Dates', alegrarse la vida con el soltero Óscar: "Me pones nerviosa", la escucharemos llegar a afirmar, mientras que Fiama tendrá un detalle que hará estallar a Álex Bueno... Vamos, que en la isla ¡se avecina tormenta de las gordas!