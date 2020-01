Hablar de un reality y no hablar de bronca es como poner a Superman sin capa: es como soso, como que le falta algo, y 'El tiempo del descuento' no ha defraudado. Hay que tener en cuenta que los concursantes son prácticamente los mismos que en 'GH VIP 7' (faltan algunos como Mila Ximénez o Alba Carrillo), y ello quiere decir que, aún hoy, quedan muchas cosas por resolver y muchas diferencias que enfrentar... pero lo que nos ha llamado la atención es que no habían pasado ni 24 horas y es como si el tiempo no hubiéramos cambiado de reality, ¡porque ya estábamos viviendo la primera bronca!

Mediaset

Como no podía ser de otra forma, uno de los protagonistas era Hugo Castejón, que había dejado caer, según denunció a voz en grito Anabel Pantoja, que la sobrina de la tonadillera está en 'Sálvame' por ser quien es. Anabel no tiene un pelo de tonta y lo sabe, pero lo que no piensa soportar es que alguien en su misma situación se lo eche en cara: "A mí me da igual tu opinión, Hugo. Has preguntado con guasa y que si me considero buena colaboradora. Yo no te pregunto a ti por tus discos, o si te consideras buen cantante. O si eres el cantante del momento".

Mediaset

Parece que Hugo había despertado a la bestia, y es que Anabel ya no se calla, porque tras esto intentó cortar la conversación y recular: "Mira Anabel, si te has perdido parte del programa y ahora quieres entrar con mal rollo, te lo quedas para ti solita [...]. Lo que no voy a consentir es que una persona que me ha insultado, y ha apoyado a quienes me han insultado, ahora venga diciendo que el que tiene que arreglar las cosas soy yo".