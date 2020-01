Compartir convivencia con una persona a la que no soportas no es nada fácil, pero se encima no la soportas después de haber sido amigos, la cosa es aún peor: existe una historia previa que te provoca resquemor, y si no que se lo digan a Kiko Jiménez y Estela Grande, que después de haber sido amigos en 'GH VIP 7', se arrastraron al fango al salir de la Casa... y ahora han vuelto a acceder a vivir juntos en la Casa de 'El tiempo del descuento'. Quizá habría sido más fácil o remover el pasado, pero si hubieran cogido esa vía, no sabríamos la razón por la que se llevan tan mal...

Mucho se especuló tras la ruptura de esa amistad: que si tu marido, que si tu novia, que si me querías y ahora me rechazas... y lo cierto es que ahora Kiko ha confesado que Estela ha sido su "gran decepción". ¿Y por qué? Porque, según él, dejó que su marido le dijera cuatro mentiras cuando la visitó en la Casa y se convenciera de que estaba haciendo algo malo: "Me echaste el muerto a mí, Estela".

"O sea, he entrado hace un minuto y medio… creo que no tenemos nada pendiente, pero si tenemos que tener una conversación, ya la tendremos. Porque también he visto cosas que he flipado", le reprochaba Estela. "Yo he estado en Telecinco viéndote en la tele, en 'Mujeres y hombres y viceversa' mientras me maquillaban, y te estaba viendo y decía ‘¿pero cómo puede estar diciendo esto este sinvergüenza?’. Estuviste defendiéndome hasta que salí, que me pusiste a parir... bueno, a parir tampoco, pero hubiera preferido que me pusieras a parir a escuchar lo que escuché: que era yo la que me metía en tu cama. ¿Cómo puedes ir diciendo eso? ¿Qué ganas?", añadía la joven.

Kiko tampoco se quedó callado: "Yo no dije eso, pero cuando salí me tocó dar explicaciones a tu marido, a mi pareja… igual que a ti, porque yo asumí esa amistad, pero tú saliste y te lavaste las manos".

Desde luego, esta guerra no tiene pinta de ver su final, y no ha hecho más que reavivarse, especialmente con la pullita final que le lanzó Estela por su nuevo peinado sin tupé, que le daba un aire, según Jorge Javier Vázquez, a Cristiano Ronaldo: "De verdad, no sé quién te aconseja".