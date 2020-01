En los realities, con el paso de los años, hemos visto situaciones verdaderamente dantescas, e incluso kafkianas, en lo referente a sus concursantes pero tras 'GH VIP 7', y con la llegada de 'El tiempo del descuento', parece que éstos va a intentar conseguir 'el más difícil todavía', como se suele decir. Lo que viene siendo 'rizar el rizo', porque si la relación de Adara y Gianmarco, con el novio de ella -Hugo Sierra- esperando fuera, ya nos pareció fuerte, ahora Adara ha abierto la caja de los truenos y ha acusado a su ex 'rollo' ¡de querer ligarse a su madre!

La ex modelo está pasando unos días duros en la Casa por la presión que siente del exterior, y es que meterse en un reality con sus antiguos compañeros en el que todo el mundo maneja aún más información de fuera (y no ha pasado ni un mes entre uno y otro), debe de ser para volverse loca: "Aquí me estoy dando cuenta de la presión que tengo desde fuera. Se me ha reprochado continuamente que me he besado y me machaco diariamente. Empiezo a pensar que no lo tenía que haber hecho… y así todos los días", lloraba junto a Joao en unas imágenes emitidas por 'Sálvame'.

Mediaset

En esta situación llegaba Gianmarco para hablar con ella (que ahora dice que la echa de menos), pero Adara no está por la labor de caer en sus redes otra vez... porque ha soltado EL BOMBAZO: "Estuviste comiendo con mi madre y la mirabas a los ojos y a la boca como me miras a mí… que hasta se echó para atrás y te dijo '¿qué estás haciendo?".

Mediaset

La cara de Gianmarco al escucharla fue un cuadro: no podía creerse lo que estaba oyendo, pero por otro lado, parece que la teoría coge fuerza con la confesión que le hizo Antonio David a Anabel Pantoja: "Estando en el hotel, él (Gianmarco) me dijo ‘estoy por darle ‘riel’ a la madre’. Te lo juro por mi vida", le desvelaba a una Anabel que alucinaba.

Mediaset

Del dicho al hecho hay un trecho, que se suele decir, pero si las intenciones las tenía, según Antonio David, quizá Gianmarco haya intentado ahogar sus penas más de lo apropiado con Helena...