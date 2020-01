'La isla de las tentaciones' no puede tener un nombre más apropiado, y es que las parejas, que sólo han pasado unos días separadas en sus casas de República Dominicana acompañadas de sus solteros correspondientes, ya se están jugando sus noviazgos. De hecho, una de las que va más enflechada, cuesta abajo y sin frenos, es Andrea, que, convencida de que no está haciendo nada malo, está jugando con dos compañeros para darles celos. A ella, en realidad, le gusta su compañero Óscar, pero por el camino ha utilizado a Julián... y no le ha salido nada mal.

Mediaset

La morena ha asegurado que tiene una "conexión especial" con el entrenador personal: es su tipo físicamente y la personalidad es justo la que le gusta a ella... pero necesitaba, según ha explicado, saber cómo reaccionaría el rubio malagueño al verle con otros chicos... y la consiguió, porque al ver el percal ¡él apareció raudo y veloz a recuperarla! "Me encanta dar celos", aseguraba ella a cámara con un par. ¿Y su novio?

Ismael, por su parte, sigue sufriendo en la otra punta de la isla por Andrea, y está convencido de que ella estará tan incómodo como él, que se le ha acercado Andreína... y no le ha hecho ni caso: "Supongo, o quiero pensar, que Andrea estará incómoda en su cita. Me imagino que tener una cita con un hombre que no sea yo, le incomodará", decía él. ¡Pobre iluso! ¿Porque qué hacía ella mientras él daba estas declaraciones y hasta se apartaba con una simple caricia de Andreína...?

Mediaset

Pues dejarse dar crema por todo el cuerpo por Óscar, al que ya ha confesado sus sentimientos: "aparte de gustarme físicamente, tuve mucha complicidad contigo desde el primer día. Sentí como que te conocía de toda la vida… y además me gusta mucho Málaga. Y los malagueños…". El joven tampoco se cortó: "Bueno, ya vendrás. A mí Barcelona también me gusta. Y más si estás tú… me gustas, y ya está", le decía claramente.

Mediaset

Vamos, que aquí hay tela que cortar, y ya sabemos que esta pareja va a ser una de las que termine como el rosario de la Aurora...