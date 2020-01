Arreglar un problema entre amigos cuando se han dicho muchas cosas, y bastante fuertes, no siempre es fácil, y es que en el acercamiento de posturas, gana el menos orgulloso. De hecho, de esto saben mucho Kiko Jiménez y Estela Grande. Ambos, que comaprtieron amistad en 'GH VIP 7', rompieron todos sus lazos al salir del reality, y ahora, con 'El tiempo del descuento', parece que están aprovechando la segunda oportunidad de convivir para echar 'pelillos a la mar', aunque lo que no sabemos es cómo le sentará a Sofía Suescun, que tiene a la mujer de Diego Matamoros entre ceja y ceja pensando en que le quiere quitar el novio a pesar de estar felizmente casada...

Estela y Kiko están compartiendo prueba semanal junto a Joao, y lo cierto es que es una mezcla muy bien avenida: los jóvenes pueden así solucionar sus dramas, y además tienen el consejo del vidente, que ha resultado ser la voz de la razón, y les está ayudando mucho. En este contexto, Kiko le explicó a Estela por qué actuó tan mal con ella cuando le respescaron en 'GH VIP', y también el motivo de su salida, culpando a Sofía de ello: "Yo entré en un momento muy complicado: lo de Marbella, lo de Gloria, luego con Sofía… había mucha expectación, y encima cuando salgo es porque viene Sofía, que dijo ‘si lo echan, subo en directo a la Casa a dejarle’", recordó.

"Yo tuve que dar muchas explicaciones después. Me dijeron que si era un montaje… y yo dije ‘¿pero qué montaje?’. A mí eso no me hace falta. Lo que pasa es yo vi un video de tu marido hablando con Rafa Mora y dije ‘a ver si el montaje va a ser de ellos’, y lo primero que hice fue ir a ‘Sálvame Diario’ para rectificar, pero eso a ti no te lo ponen…", se explicó. "Pero que no lo haya visto no significa que no lo sepa. Yo sí sabía que habías rectificado", replicó ella, que a pesar de ello le echó en cara su mala actitud en la repesca: "Por todo lo que había pasado, yo no podía volver igual. Por ti, por Diego, por Sofía y por mí, que yo perdí 10 kilos del estrés, y todavía no los he recuperado", afirmó Kiko.

Estela parecía, después de la explicación, mucho más cercana a él, y hasta bromearon durante la prueba, en la que Joao y él le tenían que dar de comer. Ella, sin embargo, soltó pullita: "Yo creí haber encontrado a mi gran hermano y sin embargo encontré a mis grandes amigas. Y me las he llevado. Además, yo te dije 2 ó 3 veces 'te quiero', y tú a mí nunca...". Kiko rió, pero no le sentó especialmente bien: "Eso ha sonado muy feo. No sé si darte de comer o restregártelo por toda la cara...".

Vamos, que estos dos se han reconciliado, pero no sabemos cómo le sentará a Sofía, especialmente ahora que se rumorea que podría subir a la Casa a convivir con el resto de concursantes...