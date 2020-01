Gianmarco está harto de esperar a Adara, y nos ha quedado clarísimo con las últimas imágenes que hemos visto del italiano hablando con Anabel Pantoja y Kiko Jiménez en una de las camas de la Casa de 'El tiempo del descuento'. El joven tiene claro que Adara es su chica ideal, y no sabemos si será porque, cuanto más pasa ella, más se empeña él en tenerla, pero sea por la razón que sea, Gianmarco no se la quita de la cabeza... y ahora él ¡¡le ha dado un ultimátum!!

Primero, él le ha hecho una de las preguntas más incómodas y directas que se le puede hacer a alguien: "¿Estás interesada en mí sí o no?". Sólo dos respuestas posibles, y cualquiera les cambia la vida a ambos. Pues bien, ella, haciéndose la remolona, le dijo que no, pero cuando él le dijo 'vale' y se levantó para irse, ella le cogió del brazo y, con una sonrisa, le dijo que estaba bromeando: ¡sí que está interesada en Gianmarco!

No es que nos pille de sorpresa, pero sí es cierto que es la primera vez que da una respuesta tan contundente al italiano, porque cuando salieron de 'GH VIP 7' le estuvo mareando entre el 'sí' y el 'no', y ahora es cuando ha venido el órdago: "Entonces le dije 'Perfecto, pues vamos juntos al 'Confe' y le decimos al Súper que nos vamos ahora". ¿Es o no es fuerte? Ahí ya, según Gianmarco, le cambió la cara a Adara, y se puso a pensar en la penalización, las críticas... así que le dijo que si se iba, se iba solo. Vamos, que a ella le gusta el italiano, pero no vamos a tener 'novia a la fuga'... ¡Lástima! Sería un momentazo...