'La isla de las tentaciones' está que arde. Y no solo porque la hoguera haya sido la protagonista en el último capítulo de 'La isla de las tentaciones'. Esta vez han sido las chicas las que han tenido la oportunidad de ver qué hacen sus respectivas parejas cuando ellas no están. Los chicos pudieron elegir a una de las diez solteras para tener una cita a solas y Gonzalo, pareja de Susana, no se lo pensó dos veces. Desde la primera vez que el ex gran hermano vio a Katerina lo tuvo claro. La modelo era su favorita desde el principio y ambos disfrutaron de una conversación privada en las hamacas, una conversación que Susana ya ha podido escuchar.

"A ti te veo una chica 'top', en plan que puedo hablar contigo, inteligente, guapa...", le decía Gonzalo a Katerina en su cita. "Todo el rato repitiendo 'eres muy guapa, eres muy guapa, eres muy guapa'. Ya sabemos que eres muy guapa, todos te estamos viendo. Si yo dijese todo el rato de un chico que es guapo a él le molestaría muchísimo y lo ha dicho ya como tres veces en tres días, dos delante mía y una ahí", explicaba Susana sobre la cita entre su pareja y la modelo.

Lo que no se esperaba la ganadora de 'Gran Hermano' es que, además, su chico eligiera a modelo de Barcelona como su 'protegida' para que no se fuera del programa. Una decisión que han desperado los celos de Susana, que opina que "está un poco pesado con Katerina". "En seis años nunca he visto a mi novio hablando con una desconocida y que diga que se siente a gusto con ella me resulta raro, pero no quiero precipitarme (...) si la eligiera en una segunda cita, me molestaría", explicaba Susana.

Es cierto que Gonzalo no eligió a Katerina para su segunda cita, algo que a él mismo también le molestaría, y decidió irse con Andrea, otra de las solteras. Sin embargo, a la modelo no le sentó nada bien no ser la elegida y ella misma le preparó una cena en la terraza para estar un rato a solas. Un detalle que hizo que ganara puntos ya que al ex gran hermano le encantó la sorpresa. "A ver si con esto mi chica se da cuenta de que tiene que ser más detallista" opinaba Gonzalo. Además, hizo que se le saltaran las lágrimas al recordar que nadie hasta ese momento le había preguntado cómo estaba. ¿Qué pensará Susana cuando vea que su chico a tenido una segunda cita con Katerina?