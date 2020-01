Tenía que pasar y ha pasado, y es que 'la isla de las tentaciones' no se llama así por nada. Aunque las cinco parejas llegaban con las intenciones muy claras de conocer gente Y YA, parece que el estar separadas ha hecho mella en ellos, y como 'ojos que no ven, corazón que no siente', que dice el dicho popular, algunos ya se han liado la manta a la cabeza y han decidido hacer algunas 'guarreridas' que, cuando lo vean sus respectivas parejas, va a arder Troya... porque eso de 'ojos que no ven, corazón que no siente' es hasta que llega la gala de los jueves y les ponen las imágenes...

De hecho, ha dado la tremenda casualidad de que una de las que menos se fiaba de su novio, Fani, ha sido la primera en caer en las redes de uno de los solteros, Rubén, ¡y le ha besado! Aunque ha tenido en mente a su futuro exchurri, parece que le ha importado bien poco lo que le pueda llegar a decir: "Es una situación muy complicada, me preocupada pero no. No me arrepiento. Me siento rara porque tengo novio, pero es que Rubén me ha hecho descubrir una parte de mí que hasta hoy no conocía", le contaba Fani en una conversación a Fiama. Pues nada, ¡ancha es Castilla, guapa!



Conociendo a Christofer, ya sabemos que se lo va a tomar fatal y que acabará llorando (este pobre chico no para...), y eso no es lo más fuerte que le espera en la próxima reunión en la hoguera, porque en breve Fani le propondrá a Rubén que se fueran juntos a la cama... y ahí puede pasar de todo. ¡'Deseandito' estamos de verlo!