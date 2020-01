El día a día en la casa de Guadalix en 'El tiempo del descuento' sigue siendo complicada a pesar de los meses de experiencia que han ganado los concursantes. Por eso, las discusiones son el pan de cada día y sobre todo con Hugo Castejón que se mantiene como uno de los inquilinos de la casa más conflictivos algo que nos está sirviendo para ver los grupos y relaciones que han quedado tras la convivencia de las últimos tres meses.



En la última discusión, Hugo se enzarzó con Kiko Jiménez por las diferentes relaciones que fueron entablando a lo largo de 'GH 7' y cómo se han mantenido después de que salieran del concurso. Hugo le recriminó a Kiko la poca amistad que tuvo con Estela cuando ésta salió de la casa. "Yo me creo las amistades, tú no sabes que son. A la gente que quiero y que me importa no la traiciono, y a ti te la pela", echaba en cara Hugo mientras que el novio de Sofía le atacó diciéndole a Hugo que se puso “celoso de Gianmarco” y que Adara le dio “calabazas”.

Telecinco

Ante la bronca, el resto de participantes de la casa se callaron y les dejaron que se enzarzaran aunque más tarde fue la propia Estela quien defendió a su amigo para evitar que Hugo siguiera abroncándole. Así, la concursante dejó claro que sigue sintiendo lealtad por la amistad que les unió. "Le defiendo porque lleva toda la razón del mundo. No sé cómo actuar. Estoy pendiente de lo que puede pasar fuera. A mí me duelen las cosas y me da pena que haya acabado todo tan mal", le dijo más tarde al Súper en una conversación en la que casi llega a las lágrimas.

Telecinco

La situación ha dejado en evidencia que, al menos por parte de Estela, la amistad que le unió a Kiko no se ha ido aunque finalmente todo terminara en favor de las relaciones de pareja de cada uno. Aunque desde el plató, Diego Matamoros ya avanzaba que su mujer "no debería comerse el tarro" algo con lo que Sofía Suescun no estaba del todo de acuerdo. "Yo no he atado a Kiko en corto, le he dicho que haga lo que le salga del corazón", decía la de Pamplona que acusaba a Estela de hacer un nuevo papel.