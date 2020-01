La Casa de 'El tiempo del descuento' es un hervidero de broncas, y ya no sólo entre los propios concursantes, sino también de los concursantes con la gente que está fuera, y aunque nuestros famosos intenten hacer caso omiso a los 'haters', de vez en cuando se acuerdan de ellos para mandarles algún mensajito y, de paso, mandarse a freír espárragos. ¿La última? Anabel Pantoja, que con sus más de 900.000 seguidores en Instagram está tan acostumbrada a que la critiquen, que ya le resbala. Lo mismo le pasa en 'Sálvame': Kiko Hernández se ceba con ella en muchas ocasiones... y a todos ellos les ha mandado un 'dardo' con el que tendrán que callarse...

Mediaset

A Anabel le dieron hasta en el cielo de la boca por haber sido la primera expulsada de 'GH VIP 7', pero con la llegada de 'El tiempo del descuento' ha conseguido resarcirse y superarse. De hecho, ya lleva una semana ¡y un día! Más que suficiente para regocijarse, animada además por sus compañeros, y especialmente Kiko Jiménez, que le pedía que dijera algo a cámara: "A todos y cada uno de los que no confiaron en mí y me echaron. Llevo aquí una semana y mañana me levanto por la mañana, así que desde que me levante por la mañana, ya he superado. Así que a todos los que no confiabais en mí, os ponéis un puntito en la boca. Kiko Hernández ¡aquí estoy!".

Mediaset

Feliz cual perdiz, Anabel le dedicaba ese triunfo a su familia y amigos, y especialmente a su novio, Omar, al que llama cariñosamente 'mi negro', y al que prometió "hacer un hombre" en cuanto salga del reality. Cuidadito, Anabel.. ¡a ver si vas a llegar a la boda 'de penalti'!