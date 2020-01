Adara no ha pasado su mejor noche. Después de abandonar por propia voluntad 'El tiempo de descuento', la ex concursante continúa con su particular telenovela debatiéndose entre su pareja y padre de su hija y el exótico amor del italiano que conoció en el reallity y que se ha vuelto a avivar. Es decir, entre Hugo y Gianmarco. Ambos han querido pelear por el amor de la joven, al menos hasta ahora, ya que según han declarado algunas fuentes puede ser que Hugo se haya cansado del pulso y se haya rendido ante la evidencia.

Ahora, en medio de la vorágine que bien se podría asimilar a la borrasca Gloria que azota estos días Palma de Mallorca, Adara ha llegado a su casa después de haber pasado algunos días con Gianmarco en 'El tiempo de descuento' donde se ha vuelto a avivar la llama. En su llegada ha tenido un momento para poder hablar con los periodistas y escuchar la opinión de Omar Suárez, colaborador de 'Sálvame'. "Dijiste que no estabas enamorada de tu pareja y dar una segunda oportunidad a alguien del que no estás enamorada es muy complicado", le aconsejaba. Asimismo, al parecer su acercamiento a Gianamarco le podría estar distanciando de su madre, Helena. Ésta no vería con buenos ojos esta situación.

Acompañada por una amiga que la ha recogido en el aeropuerto al aterrizar el avión, la ex concursante ha hablado con el reportero asegurando que "todo es más complicado de lo que parece". Y es que la joven ha dejado ver en varias ocasiones que existe un conflicto más allá del que se puede ver asegurando que ella "no controla" mucho de lo que está pasando en estos momentos en su vida, algo que podría haberla impulsado a decidir abandonar la casa en este nuevo reality. "Gianmarco, mi vida es una locura, necesito tiempo para aclarar y saber lo que tengo o no que hacer", le confesó al italiano justo antes de despedirse. ¿Sabremos la decisión final de la madrileña?