El triángulo entre Sofía, Estela y Kiko vuelve a dar de qué hablar. Con apenas unas horas de convivencia en 'El tiempo de descuento', Estela y Kiko han vuelto a despertar la química que hay entre ellos recuperando la tensión sexual que había en las primeras semanas de su edición de 'Gran Hermano VIP'. Aunque la "pareja" tiene sus problemas ya que se encuentra bloqueada por lo que supone su amistad para las relaciones que ambos tienen en el exterior de la casa. "Vosotros está claro que tenéis una gran química como amigos pero como no se desarrolla del todo... Pero hay que normalizarlo. Todo se puede ver de otra manera", le confesaba el Maestro Joao hace unos momentos.

Nada más llegar, Estela se confesaba con Anabel en un apartado rodeada del resto de compañeros pero susurrándose prácticamente al oído: "Me cuesta creer que alguien sea tan frío, tan maquiavélico y haber fingido tanto, tanto tiempo", aseguraba. "Es un tío que no es perfecto, ha metido la pata", le contaba Anabel que añadía que tampoco creía que hubiera fingido nada con ella.

Tras ello la sobrina de Isabel Pantoja hacía la pregunta del millón para Estela: "¿Qué quieres tú?". Una pregunta que descuadraba a la concursante ya que restaba importancia a lo que ella quería para priorizar lo que está obligada a hacer: "No sé cómo abordarlo, porque evidentemente tengo que elegir a mi marido". Algo que le preguntaba más tarde el propio Kiko de una forma más sutil: "¿Has tenido tiempo de pensar en tus cosas?". Una pregunta para la que Estela respondía: "No has sido ningún error. Soy yo la que está a la defensiva pero siempre te he tenido a mi lado". "Estoy a tus pies", respondía.

Toda esta conversación ha tenido ya sus consecuencias en el exterior. Según Sofía Suescun, Diego Matamoros ha tomado una decisión que podría ser trascendental. "Después de esta historia, Matamoros automáticamente deja de seguir a Estela en todas las redes sociales y borra sus fotos con ella", ha contado Sofía en exclusiva en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. "Diego va diciendo por ahí que no quiere saber nada de ella y que la va a dejar a Estela en cuanto salga".