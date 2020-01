La modelo rusa salió con dos famosos antes de poner rumbo a 'La isla de las tentaciones'.

No es la primera vez que la rusa busca el amor en un programa. No amiguis. Resulta que la bella modelo y actual concursante de 'La isla de las tentaciones', debutó en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ como pretendienta de Barranco hace dos años. Katerina, que por aquel entonces tenía 20 años, intentó enamorar a Barranco con sus encantos, aunque por poco tiempo. Los tortolitos solo llegaron a tener una única cita porque el tronista se ilusionó con una chica fuera del programa y eso a Katerina, no le sentó nada bien. La rusa terminó dejándole plantado. Cosas de la vida...

Eso sí, Katerina, tentadora de Gonzalo Montoya (pareja de Susana Molina), no desistió en esto de encontrar el amor... La modelo rusa habría tenido algo que más que una simple amistad con Neymar. Ella misma publicó varias fotografías en sus redes sociales en las que aparece junto al futbolista del PSG en actitud cariñosa en la exclusiva fiesta que el futbolista celebró en París en su 27 cumpleaños.

Y ojo porque Neymar no ha sido el único famoso con el que ha estado la rusa. Al parecer, hace dos años la modelo mantuvo una relación con Dani, uno de los integrantes de los Gemeliers que duró varios meses. Los fans del grupo, conocedores de este pasado romance entre la rusa y Dani, publicaron un vídeo donde se les puede ver a los tortolitos en el metro de Barcelona y otro, disfrutando de un día de esquí juntos. El amor fue tan intenso que incluso, Dani le habría compuesto una canción...