Hay una edad en la que hay que darse cuenta de que no se puede tener todo en la vida. Esto es así, y se escapa a nuestro control... pero hay quienes aún se empeñan, bien entrados en la treintena, en conseguirlo todo, como Fani en 'La isla de las tentaciones'. La madrileña ha conseguido batir un "prestigioso" récord en el programa, y es el de poner los cuernos a su novio en el menor tiempo posible: apenas unos días. Ella dice estar enamorada de su churri, Christofer, pero parece que ese pensamiento se le nubló un poco al momento de comerle los morros a Rubén y, poco después, invitarle a su cama "a dormir"...

Ahora, sin embargo, ¡Fani se ha arrepentido muchísimo! Y es que parece que pretende pasar página como si nada hubiera pasado y seguir con Christofer tan 'pichi', y no porque ella se haya cubieto de gloria, sino porque piensa en que ahora Christofer puede hacer lo mismo ¡y eso le reconcome por dentro!: "Si a mí me ha ocurrido lo que me ha ocurrido, puede que le pase lo mismo a él. Yo me he dejado llevar con Rubén, pero quiero seguir con Christofer, yo me muero si él me deja. Me siento mal, estoy un poco desubicada, creo que se me ha ido un poco de las manos. Le quiero y no le quiero perder", ha dicho. ¡Qué morro!

Christofer, a punto del ataque de ansiedad

El novio de Fani, por su parte, ha intentado que las solteras no sean una tentación, y aunque ahora ha conseguido integrarse en la villa con sus compañeros y pasárselo bien, no puede quitarse a Fani de la cabeza... así que imaginaos cómo se ha tomado el tonteo de su chica con Rubén: "Estoy viendo actitudes que no he visto en siete años, lamentablemente no pinta bien", afirmaba tras visualizar las imágenes, pero sin ganas ni fuerzas para acabar de verlas. "Fani está rebasando los límites, no quiero ver más".