Cuando las parejas de 'La isla de las tentaciones' se apuntaron al programa, puede que nunca pensaran que se les haría tan cuesta arriba la experiencia. Ellos llegaron muy seguros de su amor, incluso algunos, como Fiama y Álex Bueno, con compromiso de boda incluido... pero las tentaciones están haciendo un trabajo excelente, y ya ha habido algunos (aunque especialmente algunas) que han caído en las redes de la infidelidad. Andrea se la está jugando con fuego, mientras que Fani ha ido cuesta abajo y sin frenos prácticamente desde el inicio del programa... y le va a salir muy caro.

Mediaset

Fani fue la primera en ser infiel a su pareja, y lo hizo con Rubén. Cuando su novio, Christofer, vio las imágenes, se quedaba prácticamente mucho: "No la conozco. Eso no lo ha hecho delante de mí en 7 años. Me choca que la esté tocando y no intente apartarse ni guardar respeto un poco", dijo sobre un baile de su chica con el susodicho. "Con lo celosa que es y la mala leche que tiene, que se le acerque un tío que conoce de hace dos días… es que no la reconozco", añadía.

"¿Qué puede sentir con él? Pues que la haga reír más que yo, que la haga sentirse más cómoda que yo… porque ya otra cosa no lo puedo entender. O no está hecha para mí… o no sé. En la primera hoguera sentí mucho dolor. En la segunda, decepción", dijo sin cortarse, y aunque era incapaz de terminar de ver las imágenes... ya hemos sabido que las ha visto... y se ha liado parda.

Nada más ver a su novia liarse con Rubén y pasar la noche con ella, Cristofer abandonaba su asiento en la hoguera a punto del ataque de ansiedad... y con todas sus fuerzas, salía corriendo por la playa llamando a voz en grito a Estefanía. Unas imágenes que, aunque ya han visto la luz, serán emitidas por el programa en la gala de este jueves 23 de enero... ¡Se avecina tormenta en República Dominicana!